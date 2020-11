"This Is Us"-Star Susan Kelechi Watson: Ein Jahr nach Verlobung wieder Single

Susan Kelechi Watson hat ihre Verlobung mit Jaime Lincoln Smith gelöst. Ein knappes Jahr, nachdem der Schauspieler um Watsons Hand angehalten hatte, bezeichnete sich diese nun als "Single".

Im September 2019 hatte die durch die US-Serie "This Is Us" bekannt gewordene Schauspielerin ihre Verlobung bekannt gegeben und dabei auch ein Foto von ihrem Verlobungsring veröffentlicht. Dazu schrieb sie die Worte "für immer und immer."