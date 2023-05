Theresia Fischer: Foto nach Beinverlängerung spaltet das Netz

Kontroverser Eingriff mit Nebenwirkungen

Bei dem riskanten Eingriff vor einem Jahr wurden der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin die Unterschenkelknochen durchgesägt. Es wurden von beiden Seiten Teleskopstäbe eingesetzt, die dann selbstständig nach und nach verlängern werden konnten. "Meine Beine sind nun 116cm lang. Heute ist alles wieder komplett verknöchert", teilte Ende März dieses Jahres das Model seinen Followern mit. "Bin mittlerweile wieder super fit." Schmerzen habe sie keine mehr. Auch High Heels kann Fischer wieder tragen, wie auf dem ersten von ihr geteilten Bild zu sehen ist. Stöckelschuhe waren nach dem Eingriff lange Zeit nicht gestattet.

Ende des vergangenen Jahres hatte Theresia Fischer noch weniger euphorisch geklungen, als sie gegenüber RTL von den Komplikationen nach ihrem letzten Eingriff gsprochen hat. Die OP an sich sei "extrem" gewesen, hat sie da erzählt. "Es gab eine Infektion, die direkt den Knochen angegriffen hat, also Bakterien im Knochen", so Fischer damals. Das habe sie "körperlich zurückgeworfen".