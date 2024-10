"The Office"-Star Jenna Fischer macht Brustkrebsdiagnose öffentlich

Jenna Fischer kämpfte in den vergangenen Monaten gegen den Brustkrebs. Die Diagnose bekam die aus der Serie "The Office" bekannte Schauspielerin eigenen Angaben zufolge Ende des letzten Jahres 2023.

Anlässlich des Brustkrebs-Monats ("breast cancer awareness month") Oktober teilt sie ihre Geschichte, "auch wenn ich nie gedacht hätte, dass ich so eine Verkündung einmal machen würde, aber jetzt ist es so weit", schreibt Fischer zu einem Foto, auf dem sie lächelnd zu sehen ist. "Letzten Dezember wurde bei mir Brustkrebs im Stadium 1 diagnostiziert. Nach einer Operation, Chemotherapie und Bestrahlung bin ich jetzt krebsfrei."

Nach einer Routine-Mammografie mit unklaren Ergebnisse aufgrund von dichtem Gewebe habe ihr Arzt eine Ultraschalluntersuchung engeordnet. "Sie fanden etwas in meiner linken Brust. Eine Biopsie wurde gemacht. Dann, am 1. Dezember 2023, erfuhr ich, dass ich dreifach positiven Brustkrebs im Stadium 1 hatte." Der Krebs sei "aggressiv", spreche aber sehr gut auf die Behandlung an.