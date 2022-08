"The Flash"-Star Ezra Miller wegen psychischer Probleme in Behandlung

In einer über seine Agenten verbreiteten Erklärung betonte der 29-Jährige, er entschuldige sich "bei allen, die ich mit meinem Verhalten beunruhigt und verärgert habe". Er wolle nun alles tun, um wieder gesund zu werden. Vor wenigen Tagen war Miller wegen eines Einbruchs im US-Bundesstaates Vermont angezeigt worden, vor einigen Monaten war er auf Hawaii wegen Unruhestiftung festgenommen worden. Zudem soll er in einer Bar in Island eine Frau gewürgt haben, die jedoch auf eine Anzeige verzichtete.

Der Superheldenfilm "The Flash" soll im Sommer kommenden Jahres in die Kinos kommen. Miller hatte die Figur bereits in mehreren Filmen aus dem DC-Universum verkörpert.