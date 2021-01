Affären-Skandal: Hinter den Kulissen von "The Crown" brodelt die Gerüchteküche

Gillian Anderson ist derzeit in der 4. Staffel von "The Crown" als die ehemalige Premierministerin Großbritanniens, Margaret Thatcher. Doch während der einstige "Akte X"-Star dank Serien wie "Sex Education" und der Netflix-Produktion über die britischen Royals gerade sein großes Comeback feiert, hat Anderson privat zurzeit einiges zu verarbeiten.

Vergangenes Monat trennten sich Anderson und Morgan

Im Dezember wurde bekannt, dass sich die 52-Jährige von ihrem Freund, Drehbuchautor Peter Morgan, getrennt, mit dem sie zusammen an "The Crown" zusammengearbeitet hat. Morgan ist der Schöpfer und Autor der Serie, während Anderson in der neuen Staffel als eine der Hauptdarstellerinnen zu sehen ist.

Die beiden waren seit 2016 zusammen. Anderson war bereits bei der Premiere von "The Crown" in New York an Morgans Seite aufgetreten. Ehe es zu einem gemeinsamen Projekt kam, mussten aber noch einige Jahre ins Land ziehen. Die gemeinsame Arbeit an "The Crown" sollte aber zugleich die letzte Zusammenarbeit für das Paar werden.

Noch im Dezember hatte die Daily Mail berichtet, dass die vielen beruflichen Engagements für Anderson und Morgan zur Belastungsprobe wurden. Auch die familiäre Situation der beiden Ex-Partner, die beide Kinder aus frühreren Beziehungen haben, sei kompliziert gewesen. Was schließlich zur Trennung geführt haben soll.