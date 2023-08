"The Crown"-Produzentin: Dianas Tod wird "umsichtig und feinfühlig" rekonstruiert

"Umsichtige Gespräche"

Die sechste und letzte Staffel soll in diesem Jahr beim Streamingdienst Netflix erscheinen. Sie soll laut Medienberichten auch den Tod von Prinzessin Diana thematisieren, die 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen war. Es habe sehr umsichtige und lange Gespräche gegeben, wie sie das machen wollten, sagte Mackie der Nachrichtenagentur PA zufolge. Am Ende werde das Publikum es beurteilen. Aber sie denke, es sei feinfühlig und wohlüberlegt rekonstruiert worden.

Diana soll in der neuen Staffel erneut von Elizabeth Debicki gespielt werden - sie sei eine außergewöhnliche Schauspielerin, sagte Mackie. "Sie war so bedacht, rücksichtsvoll und liebte Diana. Wir hatten also alle eine große Menge Respekt. Ich hoffe, das wird deutlich, wenn man es sieht." In der neuen Staffel sollen auch der junge Prinz William und seine spätere Frau Kate vorkommen - gespielt von Ed McVey und Meg Bellamy, wie ein Bild von Netflix bei Instagram zeigte.