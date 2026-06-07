"Big Bang Theory"-Star: Schlimme Nebenwirkungen durch Abnehmspritze

Als Teenagerin wurde Schauspielerin Mayim Bialik (50) durch die Serie "Blossom" bekannt. "Ich bin im Rampenlicht aufgewachsen, und mein Aussehen wurde wöchentlich unter die Lupe genommen, seit ich mit 14 Jahren in meiner eigenen NBC-Serie mitwirkte", so Bialik in einem Beitrag für "The Free Press".

Damals war sie "von Natur aus schlaksig und sportlich" und habe sich nicht um ihr Gewicht kümmern müssen. Sie habe dann aber Medikamente zur Regulierung ihrer Stimmungsschwankungen verschrieben bekommen und dadurch zugenommen.

In ihren Vierzigern, als sie noch aktiv als Schauspielerin tätig war, habe sie ein "tiefes Schamgefühl in Bezug auf meinen Körper” entwickelt, wie die "Big Bang Theory"-Darstellerin schreibt.

Das hätte zu einem gestörten Verhältnis zum Essen geführt. Dazu sei auch noch die vorzeitige Menopause gekommen.