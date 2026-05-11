Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Austropromis

Abgesetzt: Schauspielerin Elena Uhlig verträgt Abnehmspritze nicht

Die Ehefrau von Fritz Karl litt an Übelkeit und Bauchschmerzen und wählt jetzt einen anderen Weg.
11.05.2026, 16:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Frau mit schwarzem Kleid zeigt auf einen auffälligen Hut, der mit goldener Hirschfigur und Glitzer verziert ist.

Erst Ende April gab Schauspielerin Elena Uhlig bekannt, dass sie von ihrem Arzt die Abnehmspritze verschrieben bekommen hat. Der Grund dafür sei eine notwendige Operation am Bauchnabel, wofür zwölf Kilo runter müssen.

Elena Uhlig: Fritz Karls Ehefrau nimmt die Abnehmspritze

Doch ganz geklappt hat dieser Plan nicht, wie Uhlig in ihren Instagram-Storys sagt: "Ich habe sie (Anm. d. Red.: Abnehmspritze) abgesetzt. Ich habe sie nicht so vertragen und hab entschieden, dass ich den Weg anders gehe. Ich werde die Ernährungsumstellung machen."

Doch dann mischte sich ihr Ehemann, der Schauspieler Fritz Karl, ein, und wollte, dass Uhlig die Wahrheit sagt. "Mir war schlecht, ich hatte Bauchweh, das ist die Wahrheit. Und dazu noch schlecht gelaunt."

Am letzten Zustand hat sich allerdings noch nichts geändert: "Jetzt bin ich auch schlecht gelaunt, aber wir schaffen das auch anders. Ich bewege mich mehr, ich stelle um. Ich versuche, mehr Eiweiß zu essen", zählt sie ihre nächsten Schritte auf.

Fritz Karls Ehefrau Elena Uhlig hat Angst "unsichtbar" zu werden

Was Uhlig nämlich besonders wichtig war, dass sie abnehmen könne, ohne hungern zu müssen.

kurier.at, SW  | 

Kommentare