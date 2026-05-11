Abgesetzt: Schauspielerin Elena Uhlig verträgt Abnehmspritze nicht

Erst Ende April gab Schauspielerin Elena Uhlig bekannt, dass sie von ihrem Arzt die Abnehmspritze verschrieben bekommen hat. Der Grund dafür sei eine notwendige Operation am Bauchnabel, wofür zwölf Kilo runter müssen.

Doch ganz geklappt hat dieser Plan nicht, wie Uhlig in ihren Instagram-Storys sagt: "Ich habe sie (Anm. d. Red.: Abnehmspritze) abgesetzt. Ich habe sie nicht so vertragen und hab entschieden, dass ich den Weg anders gehe. Ich werde die Ernährungsumstellung machen."

Doch dann mischte sich ihr Ehemann, der Schauspieler Fritz Karl, ein, und wollte, dass Uhlig die Wahrheit sagt. "Mir war schlecht, ich hatte Bauchweh, das ist die Wahrheit. Und dazu noch schlecht gelaunt."

Am letzten Zustand hat sich allerdings noch nichts geändert: "Jetzt bin ich auch schlecht gelaunt, aber wir schaffen das auch anders. Ich bewege mich mehr, ich stelle um. Ich versuche, mehr Eiweiß zu essen", zählt sie ihre nächsten Schritte auf.