Elena Uhlig: Fritz Karls Ehefrau nimmt die Abnehmspritze

Schauspielerin Elena Uhlig betonte immer wieder, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen würde und ihre Waage längst weggeschmissen hätte.

"Wenn man aufhört, ständig über sein Gewicht nachzudenken, isst man ganz normal. Ich habe meine Waage inzwischen weggeschmissen", sagte sie einmal gegenüber der deutschen "Bild".

Und sie sei nach wie vor nicht mit ihrem Gewicht unzufrieden, aber müsse jetzt trotzdem die Abnehmspritze nehmen, wie sie in einem ehrlichen Instagram-Reel verriet.

Ihre Ärzte hätten ihr das Medikament aus gesundheitlichen Gründen verschrieben. Sie habe aber länger damit gehadert. Sie wiegt momentan 94, 9 Kilo.

Sie hat eine entzündete Sehne und einen gebrochenen Bauchnabel. Und dieser müsse operiert werden. Durch die Wechseljahre würde sich alles im Bauchfett sammeln.