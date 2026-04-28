Elena Uhlig: Fritz Karls Ehefrau nimmt die Abnehmspritze
Schauspielerin Elena Uhlig betonte immer wieder, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen würde und ihre Waage längst weggeschmissen hätte.
"Wenn man aufhört, ständig über sein Gewicht nachzudenken, isst man ganz normal. Ich habe meine Waage inzwischen weggeschmissen", sagte sie einmal gegenüber der deutschen "Bild".
Und sie sei nach wie vor nicht mit ihrem Gewicht unzufrieden, aber müsse jetzt trotzdem die Abnehmspritze nehmen, wie sie in einem ehrlichen Instagram-Reel verriet.
Ihre Ärzte hätten ihr das Medikament aus gesundheitlichen Gründen verschrieben. Sie habe aber länger damit gehadert. Sie wiegt momentan 94, 9 Kilo.
Sie hat eine entzündete Sehne und einen gebrochenen Bauchnabel. Und dieser müsse operiert werden. Durch die Wechseljahre würde sich alles im Bauchfett sammeln.
"Ich möchte aber nicht mehr hungern, ich kann nicht mehr hungern" und genau das habe sie auch ihren Ärzten gesagt. Es müssen aber 12 Kilo runter. Sie sei einfach zu schwer und genau das würde die gesundheitlichen Probleme vertärken.
Sie hofft jetzt sehr, dass das mit der Abnehmspritze funktioniert. Sie würde damit auch sehr transparent umgehen und will ihre Instagram-Fans mit auf den Weg nehmen.
"Und wenn es wirklich ein Wundermittel ist, dann ist das ja was Tolles", so die Ehefrau von Schauspieler Fritz Karl. Sie wolle einfach nicht die Lust am Leben verlieren, das wäre ihr das Wichtigste.
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