Viraler Ausraster: Teyana Taylor attackiert nach Schubser Oscar-Gast

Für Teyana Taylor ging bei den diesjährigen Golden Globes ein Traum in Erfüllung. Die US-amerikanische Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin wurde für ihre Rolle der Perfidia Beverly Hills in der Action-Komödie "One Battle After Another" als Beste Nebendarstellerin bedacht. Bei der Oscarverleihung ging sie trotz Nominierung leer aus. Dafür sorgte sie backstage mit einem Ausraster für Schlagzeilen. Hier geht es zu allen Oscar-Gewinnern:

Nur wenige Augenblicke, nachdem ihre Reaktion auf die verlorene Auszeichnung als Beste Nebendarstellerin an Amy Madigan im Netz viral gegangen war, sorgte die Schauspielerin nach einer hitzigen Auseinandersetzung backstage erneut für Aufmerksamkeit.

Teyana Taylor stellt nach Schubser Oscar-Gast zur Rede Offenbar geriet Taylor nach der Oscar-Verleihung abseits der Bühne in eine hitzige Situation. Ein Video aus den Gängen des Dolby Theatre, das auf Social Media verbreitet wurde, zeigt sie backstage bei einem Wortgefecht. Sichtlich aufgebracht deutet die 35-Jährige auf eine Person außerhalb des Bildes und ruft wütend: "Du bist ein Mann, der eine Frau anfasst." Berichten zufolge stellte sie damit einen Mann zur Rede, der sie nach eigenen Angaben im Gedränge geschubst hatte, als sie sich durch die Menge drängen wollte. Mehr virale Momente von der Oscarveleihung finden Sie hier:

In dem Clip wirft sie dem vermeintlichen Täter wiederholt vor: "Du bist sehr unhöflich." Dann wendet sie sich an einen weiteren Oscargast, der sich der angespannten Szene näherte, und erklärt und wiederholt, der Mann habe "eine Frau angefasst". Kurz darauf wirft Teyana Taylor dem Mann vor, sie gestoßen zu haben. "Er hat mich buchstäblich geschubst", sagt sie in dem Clip, bevor sie ergänzt, dass der besagte Oscargast dabei beinahe auch eine andere Frau gestoßen hätte.