Teurer Spaß: Kims Geschenk an Kanye

Der 37-Jährige wird von der britischen Zeitung 'The Sun' nun wie folgt zitiert: "Ich werde Uniformen für meine alte High-School entwerfen mit meiner Marke 'Yeezy'. Ich will vielleicht sogar Uniformen für die ganze Stadt machen. Also, müssen diese Uniformen heiß werden und ich will der Kopf und die Kraft hinter einem Milliardenunternehmen werden."

© Bild: pps