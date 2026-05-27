Teurer als ein Auto: Rosie O'Donnell schämt sich für Facelifting

Wurde in Hollywood über kosmetische Eingriffe bisher gerne geschwiegen, bekennen sich immer mehr Stars offen dazu, sich einem Facelifting unterzogen zu haben.

"Ich hatte ein Facelift aber ich habe mit diesen Dingen aufgehört, weil ich nicht verzerrt aussehen wollte. Ich bin nicht stolz darauf", erzählte etwa Jane Fonda im Jahr 2022. Kürzlich zeigte auch Denise Richards das Resultat einer Gesichtsstraffung (zu sehen hier). "Ich wollte alles wieder so haben wie vorher", gestand sie gegenüber Allure. Sie sei sich außerdem bewusst, dass sie von der Öffentlichkeit beobachtet wird, weswegen sie sich gar nicht erst die Mühe macht, den Eingriff zu leugnen.

Rosie O'Donnell macht Facelifting öffentlich

Nun hat sich auch US-Schauspielerin und Komikerin Rosie O'Donnell öffentlich zu ihrem Facelifting bekannt.

Anfang des Jahres gab die 64-Jährige viel Geld für die Schönheitsoperation aus, die sie eigenen Angaben zufolge als Privileg betrachtet. In einem Post auf der Plattform Substack verrät O'Donnell, dass sie sich im Jänner einem Facelifting unterzogen hatte, das "mehr kostete, als ich je für ein Auto ausgegeben habe".

"Fühlt sich für mich fast beschämend an"

"Meine privilegierte Stellung in dieser Welt", fährt sie fort. "Und das fühlt sich für mich fast beschämend an."