Termine abgesagt: Königin Letizia setzt krankheitsbedingt aus

Spaniens Königin Letizia ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 49-Jährige habe allerdings nur leichte Symptome, teilte das Königshaus am Dienstag in Madrid mit. Die Ehefrau von König Felipe VI. (54) hatte erst am Montagabend zusammen mit dem Monarchen und den beiden Töchtern, Kronprinzessin Leonor (16) und Infantin Sofía (15), an einer Preisverleihung in Barcelona teilgenommen.

Corona: Königin Letizia hat nur leichte Symptome

Vorige Woche hatte sie beim NATO-Gipfel in Madrid US-Präsident Joe Biden und viele weitere Teilnehmer begrüßt. Zwei Termine, die die Königin am Mittwoch in Madrid auf dem Programm hatte, sind nach Angaben des Königshauses wegen des positiven Tests abgesagt worden. Für Letizia ist es die erste Ansteckung mit dem Virus. Felipe war im Februar positiv getestet worden.

"Ihre Majestät die Königin hat COVID, mit leichten Symptomen", heißt es in der Erklärung des spanischen Königshauses. "Die für morgen geplanten Audienzen werden ausgesetzt und je nachdem, wie es ihr am Donnerstag geht, wird sie an der Verleihung der Mariano de Cavia teilnehmen oder nicht."