Clooney auf Platz 1: Das sind die Bestverdiener in Hollywood

Platz 2: Dwayne "The Rock" Johnson

Mit Dwayne "The Rock" Johnson kann Downey jr. allerdings nicht mithalten. Der ehemalige Wrestler und Nummer zwei des Rankings spielt mit einem Einkommen von 124 Millionen Dollar in einer anderen Liga. Dazu beigetragen hat unter anderem der im Vorjahr erschienene Blockbuster "Jumanji: Welcome to the Jungle", der ein Millionenpublikum in die Kinos zog.