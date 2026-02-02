Tennis-Star während der Australian Open erstmals Papa geworden
Privat könnte es für Tennis-Profi Casper Ruud wohl kaum besser laufen. Im Dezember 2025 traute sich der norwegische Tennisspieler mit seiner langjährigen Verlobten Maria Galligani, mit der er seit 2018 zusammen ist. Vor wenigen Tagen wurden die beiden Eltern: Während Ruud die Australian Open 2026 spielte, kam Ende Jänner das erste gemeinsame Kind auf die Welt.
Casper Ruud gibt Baby-Geburt gekannt
Ruud verkündete die Geburt am Sonntag, den 1. Februar auf Instagram. Als Geburtsdatum gab der Sportler den 30. Jänner 2026 an.
"Vielen Dank für all die schönen Nachrichten in den letzten Wochen. Maria und unserem Baby geht es gut", teilte der 27-Jährige seinen Followern mit. Zudem teilte Ruud ein Foto, auf der die Hand des Neugeborenen zu sehen ist. Ob es ein Bub oder ein Mädchen ist, verriet Ruud nicht. Der Name des Babys ist ebenfalls unbekannt.
Geburt während Australian Open
Im September 2025 wurde öffentlich, dass Ruud und Calligani 2026 Eltern werden würden. Dem tennis MAGAZIN erzählte der Norweger kurz vor Weihnachten: "Vater zu werden wird mein Leben mehr verändern als meine Karriere, und das ist gut so. Tennis ist mir nach wie vor sehr wichtig, aber Vater zu werden relativiert alles auf eine tiefere Art und Weise. Ich glaube, dass es mich sowohl auf als auch außerhalb des Platzes ruhiger und ausgeglichener machen kann."
Als Ruud nach dem Match gegen den Italiener Mattia Bellucc während der Australian Open auf die bevorstehende Geburt angesprochen wurde, antwortete er: "Wenn Maria anruft und die Wehen eingesetzt haben, bin ich wahrscheinlich am nächsten Tag nicht mehr hier. Es gibt mehr im Leben als Tennis, aber ich bleibe so lange, wie ich kann – und wie Maria es zulässt."
Schließlich konnte er bei der Geburt dabei sein. Ruud schied am 26. Jänner im Achtelfinale gegen Ben Shelton und konnte somit rechtzeitig den Rückflug antreten.
Ruud und seine Ehefrau sind dafür bekannt, ihr Privatleben weitgehend aus den Medien herauszuhalten. Sie trauten sich im engsten Kreis im Rathaus von Oslo. Bekannt wurde die Hochzeit erst ein paar Wochen später.
Kommentare