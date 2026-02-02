Tennis-Star während der Australian Open erstmals Papa geworden

Privat könnte es für Tennis-Profi Casper Ruud wohl kaum besser laufen. Im Dezember 2025 traute sich der norwegische Tennisspieler mit seiner langjährigen Verlobten Maria Galligani, mit der er seit 2018 zusammen ist. Vor wenigen Tagen wurden die beiden Eltern: Während Ruud die Australian Open 2026 spielte, kam Ende Jänner das erste gemeinsame Kind auf die Welt.

Casper Ruud gibt Baby-Geburt gekannt

Ruud verkündete die Geburt am Sonntag, den 1. Februar auf Instagram. Als Geburtsdatum gab der Sportler den 30. Jänner 2026 an.

"Vielen Dank für all die schönen Nachrichten in den letzten Wochen. Maria und unserem Baby geht es gut", teilte der 27-Jährige seinen Followern mit. Zudem teilte Ruud ein Foto, auf der die Hand des Neugeborenen zu sehen ist. Ob es ein Bub oder ein Mädchen ist, verriet Ruud nicht. Der Name des Babys ist ebenfalls unbekannt.