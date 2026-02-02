Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton heimlich ein Paar?
Reality-Star Kim Kardashian und Lewis Hamilton sollen laut einem neuen Bericht heimlich daten und kürzlich ein romantisches Wochenende in Großbritannien verbracht haben.
Was läuft da zwischen Kardashian und Hamilton?
Sie kennen einander schon lange: Im letzten Jahrzehnt wurden Kardashian und Hamilton bereits mehrfach zusammen fotografiert. Doch sollen sie einander inzwischen näher gekommen sein?
Laut der britischen Zeitung The Sun flog Kardashian am Samstagnachmittag mit ihrem Privatjet von Los Angeles nach Großbritannien, um sich mit dem Formel-1-Fahrer im Estelle Manor, einem Luxushotel mit Country Club in den Cotswolds, zu treffen. Sie sollen daraufhin ein "sehr romantisches" Wochenende miteinander verbracht haben, behauptet eine Quelle.
Insidern zufolge genossen Kardashian und Hamilton die exklusive Nutzung des luxuriösen Spas im Country Club in Witney, Oxfordshire, bevor sie in einem privaten Raum speisten. Eine Quelle sagte gegenüber der Sun: "Es wirkte alles sehr romantisch. Kim und Lewis nutzten alle angebotenen Annehmlichkeiten."
Begleitet wurden sie angeblich von ihren Bodyguards, um ihre Privatsphäre zu wahren. Das vermeintliche Treffen sorgt dennoch für Spekulationen, ob die beiden vielleicht in einer heimlichen Beziehung sind. Bestätigt wurde dies bisher aber nicht offiziell.
