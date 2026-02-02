Kim Kardashian und Formel-1-Star Lewis Hamilton heimlich ein Paar?

Reality-Star Kim Kardashian und Lewis Hamilton sollen laut einem neuen Bericht heimlich daten und kürzlich ein romantisches Wochenende in Großbritannien verbracht haben.

Was läuft da zwischen Kardashian und Hamilton?

Sie kennen einander schon lange: Im letzten Jahrzehnt wurden Kardashian und Hamilton bereits mehrfach zusammen fotografiert. Doch sollen sie einander inzwischen näher gekommen sein?

Laut der britischen Zeitung The Sun flog Kardashian am Samstagnachmittag mit ihrem Privatjet von Los Angeles nach Großbritannien, um sich mit dem Formel-1-Fahrer im Estelle Manor, einem Luxushotel mit Country Club in den Cotswolds, zu treffen. Sie sollen daraufhin ein "sehr romantisches" Wochenende miteinander verbracht haben, behauptet eine Quelle.