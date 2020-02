Taylor Swift zeigt in neuem Musikvideo das süße Leben der Männer

In ihrem neuesten Musikvideo ist US-Sängerin Taylor Swift nicht wiederzuerkennen. Blonde Mähne und Rüschenkostüm tauschte sie kurzerhand gegen Koteletten und überdimensioniertes Ego im Anzug, um die ungleichen Standards von Männern und Frauen in Gesellschaft und Arbeitsleben zu illustrieren.

In " The Man" ist Swifts männliches Alter Ego ein herrischer Chef, dem frenetischst applaudiert wird, ein Leonardo-DiCaprio-Verschnitt mit Yacht und einem Dutzend Frauen im Bikini sowie ein mit Lob überschütteter Vater, der zum Idealbild gerreicht, einfach nur weil er ein Mann mit Kind ist. Egal was Mr. Tyler Swift anfasst - es wird zu Gold. Sie selbst, indes natürlich als Stimme präsent, sinniert darüber, wie viel einfacher ihr Leben als Mann sein könnte. "Ich bin es leid, immer so schnell zu laufen, wie ich nur kann. Ich frage mich, ob ich schon da wäre, wäre ich ein Mann", lautet eine der Zeilen sinngemäß.