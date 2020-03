Taylor Swift spendete eine Million Dollar für Tornado-Opfer

Ein Swift-Sprecher bestätigte dem US-Promiportal People die Spende an den "Middle Tennessee Notfall"-Fonds. Swift hat zu Beginn ihrer Karriere in der Musikstadt Nashville gelebt. Der Wirbelsturm hatte im US-Bundesstaat Tennessee am Dienstag schwere Schäden angerichtet und mindestens 24 Menschen das Leben gekostet. Viele Gebäude, Straßen und Brücken wurden schwer beschädigt. Swift hatte bereits in der Vergangenheit bei anderen Naturkatastrophen Geld an Nashville gespendet, schreibt People. 2010 spendete die Sängerin eine halbe Million US-Dollar für Flutopfer.