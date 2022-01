Taylor Swift: Betrunkener Autofahrer kracht in das Haus der Popsängerin

Ein 31-jähriger Mann aus Virginia ist am Donnerstag kurz nach 3 Uhr morgens betrunken mit seinem Auto in ein Wohnhaus in New York gefahren. Das Gebäude sowie mehrere daran angrenzende Wohnungen gehören US-Sängerin Taylor Swift.

Betrunkener Mann fährt in Taylor Swifts Haus

Nachdem der Mann unter Alkoholeinfluss in das Haus des "Shake it Off"-Stars krachte, habe er außerdem erfolglos versucht, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.