„Tatort“-Star Martin Brambach: Neues Leben nach Spitalsaufenthalt

Nach einem unerwarteten Krankenhausaufenthalt im Mai hat der „Tatort“-Schauspieler Martin Brambach seinen Lebensstil radikal umgestellt. Der 58-jährige Dresdner hat sich von einem eher gemächlichen Alltag verabschiedet und sich einem strikten Fitnessprogramm verschrieben, erzählt er in einem Interview der deutschen Bild-Zeitung. Seinen Tag startet er nun stets mit Joggen, Yoga und 100 Liegestützen. Ansonsten sind auch – wie zuvor schon – Tennis und Radfahren sowie nun auch Krafttraining im Fitnessstudio Teil seines Alltags. Ein Wandel, den Brambach auf ein prägendes Erlebnis während seines Krankenhausaufenthalts zurückführt.

Über seinen Spitalsaufenthalt: „Hat was in mir ausgelöst“ „Seit dem Krankenhaus habe ich meine morgendliche Sportroutine ganz schön intensiviert“, so Brambach zur Bild. Sport sei dabei nicht ganz neu für ihn, gibt der Schauspieler zu. Inzwischen habe er die Bedeutung körperlicher Aktivität neu erkannt. „Wenn du vier Tage im Krankenhaus bist, liegst du im Bett, und die Muskulatur geht schneller weg, als sie sich wieder aufbaut.“ Während seiner Zeit im Spital wurde Brambach mit den Geschichten anderer Patienten konfrontiert, die ihm die Endlichkeit des Lebens vor Augen führten. „Während des Krankenhausaufenthalts habe ich die Schicksale anderer Menschen gesehen, die mir von ihrem Leid und vielen Operationen erzählt haben“, erinnert sich der Schauspieler. „Da habe ich gemerkt: Man ist endlich. Das hat was in mir ausgelöst.“ Das einzige Laster, das er nach wie vor mit sich herumträgt, ist das Rauchen, gibt er zu. „Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal sein lassen werde.“