Tochter von Sarah Connor macht Tourette-Syndrom öffentlich

„Ich wusste, ich kann es nicht verstecken, wenn ich so eine Show mache“, erklärte die 20-Jährige im Interview mit Bunte ihre Entscheidung, mit dieser sehr privaten Angelegenheit an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie fügte hinzu: „Ich war einfach ready. Ich wollte es nicht verstecken. Lieber erzähle ich es selber, als dass irgendjemand es sieht und dann irgendetwas erfindet.“ Offenheit sei ihr wichtig, besonders in einem Umfeld, in dem Spekulationen schnell die Runde machen.

Die Sängerin Summer Terenzi, Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi , hat sich entschieden, ein Thema öffentlich anzusprechen, das sie lange Zeit für sich behalten hatte. Im Rahmen der Premiere der ProSieben-Doku „Born Famous“ spricht die 20-Jährige offen über ihre Diagnose Tourette-Syndrom. Damit möchte sie nicht nur für sich selbst ein Zeichen setzen, sondern auch anderen Betroffenen Mut machen.

Die Doku „Born Famous“ gewährt Einblicke in Summers Leben und zeigt, wie sie mit den Herausforderungen ihres Alltags umgeht. Diese Offenheit ist ein bewusster Schritt in ihrer Karriere, auch wenn er mit Risiken verbunden ist. Ihre Mutter habe sich zunächst Sorgen gemacht, ob die Öffentlichkeit für ihre Tochter zu viel Druck bedeuten könnte. Doch Summer ließ sich nicht beirren: „Ich kann ohne diesen Job nicht. Ich will das machen.“

„Musik heilt mich“

Terenzi hat gelernt, die Tourette-Symptome durch gezielte Therapieansätze so gut wie möglich zu kontrollieren. „Ich mache Atmungsübungen und wir schauen, was meine Tics am meisten triggert“, erklärte sie im Interview. Neben der therapeutischen Unterstützung spielt die Musik eine zentrale Rolle in ihrem Umgang mit Tourette. Sie gibt ihr nicht nur Stabilität, sondern auch eine Möglichkeit, sich selbst auszudrücken. „Ich liebe Musik, das heilt mich.“

Zuletzt sorgte Summer Terenzi mit ihrem Song „Daddy Issues“, in dem sie die jahrelange Abwesenheit ihres Vaters anprangert, für Schlagzeilen. Mehr darüber lesen Sie hier.