Mit ihrer mageren Figur hat Tara Reid in der Vergangenheit schon oft für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt erregte der ehemalige "American Pie"-Star bei der "Valerian And The City Of A Thousand Planets World"-Premiere in Los Angeles erneut Aufmerksamkeit.

Die 41-Jährige stellte in einem Cut-Out-Fummel nicht nur ihre extrem dünne Figur zur Schau. Mit neuer Frisur und einer Überdosis Bronzer war der ehemalige Männerschwarm generell kaum wiederzuerkennen.

Bis vor Kurzem sah Tara Reid noch so aus:

Doch auch ihre "American Pie"-Kollegen haben sich seit der Entstehung des Teenie-Kultfilms im Jahr 1999 ziemlich verändert.

Was aus den "American Pie"-Stars wurde

1999 machte die Komödie "American Pie" um vier Highschool-Freunde, die beschließen, bis zum Schulabschluss ihre Unschuld zu verlieren, Furore. Aber was wurde eigentlich aus den Darsteller des Teenie-Kultfilms? Jason Biggs (Jim)

In "American Pie" spielte Jason Biggs die männliche Hauptfigur Jim, dessen pikante Szene mit dem Apfelkuchen Kult-Status erreichte. Der große Erfolg nach "American Pie" blieb aber aus: Biggs war zwar noch in einer Reihe Teeniefilmen zu sehen, spielte aber meistens den Loser. Erst mit der Serie "Orange ist the New Black" gelang es ihm, wieder einen Hit zu landen. Seit 2009 ist Jason Biggs mit Schauspielerin Jenny Mollen verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn kam im Februrar 2014 zur Welt. Alyson Hannigan (Michelle)

Im Film verliebte sich Jim in die rothaarige Michelle, gespielt von Alyson Hannigan. Hannigan legte von allen "American Pie"-Darstellern die größte Karriere hin: Schon vorher hatte sie ihren Durchbruch mit der Vampirserie "Buffy". Bekanntheit erlangte sie aber vor allem durch ihre Rolle der Lily Aldrin in "How I Met Your Mother". 2011 heiratete Hannigan ihren Schauspielkollegen Alexis Denisof, den sie am Set von "Buffy" kennengelernt hatte. Mit ihm hat sie zwei Töchter. Thomas Ian Nicholas (Kevin)

Thomas Ian Nicholas spielte in "American Pie" Kevin, den Initiator des Jungfrauen-Paktes.

Später versuchte sich Nicholas neben der Schauspielerei auch als Regisseur und Musiker. Heute ist er nach wie vor als Solokünstler tätig, wenn auch mit mäßigem Erfolg. Privat wurde der Kevin-Darsteller mit DJane D.J. Colette glücklich. Mit ihr ist er seit 2007 verheiratet. Tara Reid (Vicky)

Kevins Filmfreundin war die blonde Vicky, gespielt von Tara Reid.

Auch wenn Tara Reid mit "American Pie" der Durchbruch gelang, blieben ernstzunehmende Rollenangebote danach aus. Schlagzeilen machte Reid in den letzten Jahren eher abseits der Kamera: mit ihrer mageren Figur. Chris Klein (Oz)

Chris Klein spielte in "American Pie" Lacrosse-Spieler Christopher "Oz" Ostreicher, den Womanizer aus der Clique. Die große Filmkarriere blieb bei ihm ebenfalls aus. Für Gesprächsstoff sorgte Chris Klein vor allem mit seiner Beziehung zu Katie Holmes, mit der er zwischen 2004 und 2005 verlobt war. Wenig ruhmreich: 2005 wurde Klein wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. 2015 heiratete Chris Klein die Reisekauffrau Laina Rose Thyfault. Wie kürzlich bekannt wurde, erwarten die beiden derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Mena Suvari (Heather)

Mena Suvari gab in "American Pie" das unschuldige Chor-Mädchen Heather, in die sich der coole Chris verknallt. Ende der 1990er herrschte eine Zeit lang ein reglrechter Hype um Suvari. Neben Aufrtitten in anderen Teeniefilmen ergatterte sie auch eine Rolle im Drama "American Beauy", an der Seite von Kevin Spacey. In den letzten Jahren war Suvari jedoch meistens nur noch in Serien zu sehen. In der Liebe hatte Suvari kein Glück: 2000 traute sich mit dem den 17 Jahre älteren Kameramann Robert Brinkmann. Die Ehe wurde 2005 jedoch geschieden. 2010 heiratete sie einen Konzertmanager namens Dimone Sestito (Foto), reichte 2012 aber wieder die Scheidung ein. Seann William Scott (Stifler)

Stilfer, gespielt von Seann William, war der einzige aus Jims Freundeskreis, der schon zu Beginn des Films sexuelle Erfahrung hatte.

Nach "American Pie" war Scott in einer Reihe bekannter Filme zu sehen, darunter "Final Destination", "Dude, wo ist mein Auto" oder "Welcome to the Jungle", zusammen mit Actionstar Dwayne Johnson. 2012 bestätigte Scott seine Verlobung mit Model Lindsay Frimodt. Aber schon Angfang 2013 wurde bekannt, dass die beiden ihre Verlobung aufgelöst hätten. Eddie Kaye Thomas (Finch)

Eddie Kaye Thomas gab in der Teeniekomödie "Heimscheißer" Paul Finch der am Ende von Stiflers Mum verführt wird.

Nach "American Pie" war Eddie Kaye Thomas hauptsächlich in Serien und TV-Filmen zu sehen und arbeitete als Synchronsprecher. Den wirklichen Durchbruch hat er aber nicht geschafft. Jennifer Coolidge (Stiflers Mum)

Stifflers heiße Mum spielte Jennifer Coolidge.

Ihren Sexappeal hat die 54-Jährige aber noch immer nicht verloren. Auch in ihrer aktuellen Rolle in der Serie "Two Broke Girls" spielt sie den männerverführenden Vamp. Shannon Elizabeth (Nadia)

Shannon Elizabeth gab im "American Pie" die tschechische Austauschschülerin Nadja.

Nach "American Pie" hängte Elizabeth die Schauspielerin an den Nagel und wurde professionelle Pokerspielerin.