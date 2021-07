Kathrin Menzinger: Guter Zweck, Kleidung weg!

Täglich vier bis fünf Stunden Tanzen und eine Stunde im Fitnesscenter formten diesen begnadeten Körper. "Ich bin total gegenPelz, mir liegt das Wohl der Tiere sehr am Herzen. Ich habe selber Katzen zu Hause. Ich finde es unnötig, Tiere zu töten, um sich selber zu schmücken – und dafür kann man ruhig dieHüllen fallen lassen", erklärt die schöne Wienerin im KURIER-Talk.

Und dann gibt sie noch charmant zu, dass selbst sie nicht ganz zufrieden mit ihrem Äußeren ist.

"Jeder Mensch hat Makel, auch ich selbst habe Komplexe wegen bestimmter Dinge. Ich glaube, es gibt niemanden, der sich zu hundert Prozent wohl in seinem Körper fühlt. Aber, wenn man auf seinen Lebensstil achtet, sich gesund ernährt und sich bewegt, dann steigt die Lebensqualität enorm", so Menzinger, die als Siegerin der RTL-Show "Let’s Dance" (2015) für Furore sorgte. Fotograf Baumann war schwer begeistert von seinem prominenten Model: "Sie hat durch das Tanzen einen tollen Ausdruck und eine extreme Körperspannung, was sehr wichtig ist bei einem Nackt-Shooting. Sie hat das super gemacht – sie ist einfach ein Voll-Profi."

Erscheinen wird die PETA-Kampagne ab September.