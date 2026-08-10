712 Arbeitsstunden: Erster Blick auf Tallulah Willis' besonderes Hochzeitskleid

Es ist eineinhalb Jahre her, dass sich Künstlerin Tallulah Willis verlobt hat. Sie ist jüngste gemeinsame Tochter des früheren Schauspielers Bruce Willis und der Schauspielerin Demi Moore. Willis heiratete im Balenciaga-Kleid Am 8. August haben Willis und ihr Partner, Musiker Justin Acee, schließlich im US-Bundesstaat Idaho geheiratet, berichtet das Modemagazin Vogue, das Willis bei der letzten Anprobe ihres Hochzeitskleides des Luxuslabels Balenciaga begleiten durfte. Entworfen hatte die Robe mit dem besonderen Schnitt samt langer Schleppe und Maschendetail im Rücken Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli. Gefertigt wurden Kleid und Schleier laut Vogue in insgesamt 712 Arbeitsstunden.

Dass sie heiraten wird, hatte Tallulah Willis am 23. Dezember 2024 mittels Instagram verraten. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail berichtet von prominentem Gästen auf der Hochzeitsparty. Darunter Schauspielerin Lucy Liu und Schauspieler Andrew Garfield. Bei Sonnenuntergang habe DJane Samantha Ronson für Stimmung am Tanzparkett gesorgt. Willis an Frontotemporaler Demenz erkrankt Bruce Willis und Demi Moore waren zwischen 1987 und 2000 verheiratet und haben noch zwei ältere Töchter - Rumer und Scout. Alle drei haben auch schon als Schauspielerinnen gearbeitet. Willis ist seit 2009 in zweiter Ehe mit Emma Heming Willis verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Vor einigen Jahren machte die Familie des ehemaligen Action-Stars bekannt, dass er an Frontotemporaler Demenz erkrankt ist. Das ist eine schnell fortschreitende Form von Demenz. Wegen der Erkrankung lebt Bruce Willis nicht bei seiner Familie und ist auf Pflege angewiesen.