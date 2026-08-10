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Kerzen, Blumen, Diamantring: Formel-1-Star George Russell hat sich verlobt

Auf Instagram veröffentlichten die beiden nach Russells Antrag vier Bilder.
10.08.2026, 10:07

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George Russell trägt eine hellblaue Mercedes-Kappe vor einem F1-Hintergrund.

Sportlich steht George Russell in dieser Formel-1-Saison im Schatten seines Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli - privat dagegen hat er allen Grund zur Freude. Der Brite (28) und seine Partnerin Carmen Montero Mundt (28) haben sich verlobt. Auf Instagram veröffentlichten die beiden vier Bilder dazu, die Unternehmerin hält einen Diamantring in die Kamera. Im Hintergrund ist ein romantisches Ambiente mit Kerzen und Blumen am Meer zu sehen. „Für immer“, schrieb Mundt in einem Beitrag außerdem.

„Glückwünsche, George und Carmen, zu eurer Verlobung“, schrieb der Mercedes-Rennstall. Auch andere Stars und Sportler - wie der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner und die Skirennfahrerin Lindsey Vonn - gratulierten dem Paar oder kommentierten den Beitrag mit einem Herzchen.

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Sportliche Enttäuschungen vor Sommerpause

In der Formel 1 ist derzeit Sommerpause. Russell hatte zuletzt im Juli mit einem Ausfall und einem siebten Platz zwei enttäuschende Rennen erlebt. In der Gesamtwertung rangiert er hinter seinem führenden Mercedes-Kollegen Antonelli und Lewis Hamilton im Ferrari auf dem dritten Platz. Am Wochenende vom 21. bis 23. August geht es mit dem Grand Prix der Niederlande in Zandvoort weiter.

kurier.at, Agenturen, kat  | 

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