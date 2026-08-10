GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi und Tom Beck erwarten ein Baby
Serien-Darstellerin Chryssanthi Kavazi („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) erwartet ihr drittes Kind. Auf Instagram postete die 37-jährige Schauspielerin ein Bild mit Babybauch, der von ihrem Ehemann, dem Schauspieler Tom Beck (48, „Alarm für Cobra 11“), geküsst wird. Dazu schrieb sie: „Growing Love“ („Wachsende Liebe“).
Die beiden hatten vor zwei Jahren ihr zweites Kind bekommen. „Gemeinsam sind sie bereits Eltern eines Sohnes, der 2019 geboren wurde, und einer Tochter, die 2024 zur Welt kam“, hieß es vom Sender RTL.
Kavazi noch „viele Monate als Laura Bachmann zu sehen“
„Unser Glück könnte kaum größer sein - wir freuen uns riesig auf unseren Familienzuwachs“, sagte die Schauspielerin laut RTL. Nach ihrem Urlaub kehrt sie zunächst ab Mitte August wieder ans Set zurück. Sie werde noch „viele Monate in ihrer Rolle als Laura Bachmann zu sehen sein, bevor sie in ihre Babypause startet“.
Beck ein guter Windelwechsler
Ein ganz passables Zeugnis stellt sich Beck selbst beim Wechseln von Windeln aus. „Mein Sohn ist zweieinhalb. Wir versuchen, keine Aufteilung zwischen Aufgaben für den Vater und Aufgaben für die Mutter herzustellen“, berichtete er 2022 der dpa über das Familienleben. „Witzigerweise ist es aber so, dass er es geradezu einfordert, von mir gewickelt zu werden“, sagte der Schauspieler. Kürzlich erst habe ihn die Oma wickeln wollen - aber keine Chance. Es sei nach Papa verlangt worden. „Ich mache das anscheinend ganz gut“, schlussfolgerte Beck damals. „Ich scheine ein Händchen fürs Wickeln zu haben.“
Das Kollegenpaar ist seit August 2018 verheiratet. Kavazi nahm unter anderem 2023 auch an der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ teil.
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