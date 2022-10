Sylvester Stallones "harte Lektion" nach Beinahe-Scheidung nach 25 Ehejahren

In einem Interview blickt Stallone nun auf die kurzzeitige Trennung zurück. Es sei eine sehr turbulente Zeit" gewesen. "Es gab ein Wiedererwachen dessen, was einst wertvoller war als alles andere - nämlich die Liebe zu meiner Familie. Sie hat Vorrang vor meiner Arbeit, und das war eine harte Lektion", sagte "Sly" der Sunday Times.

Familie vor Karriere

Er hätte eigenen Angaben zufolge präsenter im Leben seiner Familie sein sollen, meint er. Stallone hat zwei Söhne mit Ex-Frau Sasha Czack und drei Töchter mit Flavin. "Ich habe ihnen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, als sie aufgewachsen sind", so Stallone jetzt. "Ich war sehr karriereorientiert, und jetzt denke ich: 'Okay, ich habe nicht mehr so viel des Weges vor mir, ich möchte anfangen, sie nach ihrem Leben zu fragen.'" Gespräche, in denen er seine Töchter "nach ihrem Tag fragte", seien anfangs "etwas einsilbig" gewesen. "Dann kam einmal die Antwort: 'Ich habe nur an dich gedacht.'" Dies habe ihm zu denken gegeben. "Oh mein Gott. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Wenn eine Tochter weiß, dass sie dir wichtig ist, ist sie für immer bei dir", sagte der Schauspieler der Times.

Im August hatte Jennifer Flavin die Öffentlichkeit noch entschieden über die Trennung informiert. "Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe", sagte die 54-Jährige gegenüber People.