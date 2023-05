Sylvester Stallone macht für seine Töchter mit ihren Freunden Schluss

Sistine verriet zuvor in einem Interview mit Fox News Digital, dass es "fast unmöglich" sei, ein Date mit nach Hause zu nehmen. Offenbar ist Stallone besonders kritisch in Bezug auf die Partnerwahl des Nachwuchses.

Seine Ehefrau Jennifer Flavin verriet: "Sie müssen Sly vorher vorbereiten, etwa, dass er 'Hallo' sagen soll." Wenn ihr Vater ihren Freund nicht grüße, dürfe dieser es nicht persönlich nehmen, so Sistine. Sie sage dann: "So funktioniert er einfach. Achtung, er könnte deine Hand vielleicht zu fest drücken." "Totaler Mythos", so Stallone.

