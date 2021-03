Susan Sarandon auf Partnersuche: "Egal ob Mann oder Frau, Hauptsache geimpft"

Zudem interessiere sie sich für abenteuerliche Personen. Eine Familie zu gründen sei ihr hingegen nicht mehr wichtig, da sie bereits drei Kinder habe: Tochter Eva aus der Beziehung mit dem Regisseur Franco Amurri und die beiden Söhne Jack Henry (31) und Miles (28), die sie mit dem Schauspieler Tim Robbins bekam. Dass ihr künftiger Partner oder ihre künftige Partnerin ebanfalls aus dem Filmbusiness kommt, ist Sarandon nicht wichtig: "Es könnte ein Lehrer sein oder ein Schriftsteller. Es spielt keine Rolle, ob die Person erfolgreich oder nicht erfolgreich ist", so Sarandon, die anmerkte, dass sie "jemanden finden möchte, der weiß, wer er ist und sich nicht von Leuten einschüchtern lässt". Sarandons letzte Beziehung mit Regisseur Jonathan Bricklin endete im Jahr 2015.

"Reife Liebe"

"Stillstand" kennt Sarandon eigenen Angaben zufolge ohnehin nicht. "Mein Leben ist nicht starr, es entwickelt sich wie ein Organismus", sagte die Schauspielerin einst im Interview dem Magazin Meins. Aber sie habe stets erkannt, wann eine Sache ihr natürliches Ende erreicht habe und wann es richtig sei, einen Neuanfang zu wagen.

Dabei spielt Sarandon laut auf das Ende der 23 Jahre dauernden Beziehung zu Hollywood-Star Tim Robbins an. Aus ihren Fehlern habe sie gelernt, davon habe ihr damaliger Partner Bricklin profitiert: "Heute habe ich größeres Mitgefühl mit meinem Partner. Ich möchte jemanden lieben, ohne ihn besitzen zu wollen. Und gleichzeitig will ich völlig ehrlich mit ihm sein. So gesehen ist meine Liebe auf jeden Fall reifer."