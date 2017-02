Sie war mit US-Schauspieler Chris Sarandon verheiratet und hatte Beziehungen mit Filmgrößen wie Franco Amurri und Tim Robbins. Auf eine bestimmte sexuelle Orientierung will sich Oscarpreisträgerin Susan Sarandon aber nicht festlegen lassen und verriet nun – mit 70 Jahren –, dass sie sowohl Männer als auch Frauen datet.

Sarandon outet sich als bisexuell

"Ich bin offen. Meine sexuelle Orientierung ist noch zu haben, so könnte man es sagen", erklärte Susan Sarandon gegenüber pridesource.com.

Dennoch würde in ihrem Liebesleben momentan Flaute herrschen, beschwerte sie sich: "Naja, ich bin ein Serien-Monogame, also habe ich keine große Dating-Karriere. Ich heiratete Chris Sarandon, als ich 20 war und das ging für eine ganze Weile – alle meine Beziehungen waren so. Ich habe derzeit nicht viele Angebote. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Aber ich denke, damals in den 60ern war alles einfach viel offener."

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Rabbani and Solimene Photography

2015 hatte sich Sarandon nach fünf gemeinsamen Jahren von ihrem jungen Freund Jonathan Bricklin getrennt. Bei den "US Open" vergangenen September wurde sie wieder mit einem wesentlich jüngeren Mann an ihrer Seite gesehen (dazu mehr).

"Sie waren nicht übermäßig herzlich, aber sie redeten viel und sie berührte immer wieder seine Haare und lächelte dabei. Es sah so aus, als ob es etwas Frisches wäre, aber Susan hat es definitiv herunter gespielt", erzählte damals ein Augenzeuge.

Offiziell ist Susan Sarandon derzeit aber Single.