Sucht und Depressionen: Die vielen Tragödien des Carter-Clans

In demselben Jahr outete sich Carter dann als bisexuell. Da er nach eigenen Angaben in der Vergangenheit ungeschützten Geschlechtsverkehr vollzogen hatte, wollte er in der US-amerikanischen TV-Show "The Doctors" mithilfe eines öffentlich durchgeführten HIV-Tests Gewissheit über seine Gesundheit erlangen. Der HIV-Test war negativ, es wurden allerdings in einem separaten Drogentest Marihuana und Opiate nachgewiesen.

Turbulente On-Off-Beziehung

2018 machte es den Anschein, als hätte der Sänger die Kurve gekriegt. Zumindest behauptete er, in seiner neuen Freundin Lina Valentina "endlich die Liebe seines Lebens" gefunden zu haben. Nach einem Vorfall von häuslicher Gewalt trennte sich das Paar vorübergehend. Nur drei Wochen nach der Trennung gaben die beiden dann bekannt, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Es kam zu einer Fehlgeburt. Während ihrer Beziehungspause hatte sich Carter mit einer anderen Frau gezeigt. Im Juni 2020 kam er wieder mit Melanie Martin zusammen. Bei dieser Gelegenheit hat das Paar auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht und sich verlobt.

Knapp ein Jahr vor Aaron Carters Tod kam das erste Kind des Sängers zur Welt. Eine Woche nach der Geburt trennte sich Carter von Melanie Martin.

Kein gutes Verhältnis zu Bruder Nick

Sein älterer Bruder Nick dürfte Aaron in all dem keine Stütze gewesen sein. Das Verhältnis der Geschwister galt als zerrüttet. Die beiden beschimpften sich öffentlich - und machten einander schlimme Vorwürfe. Im Jahr 2019 behauptete Nick, sein jüngerer Bruder habe Drohungen gegen die Familie ausgesprochen. Auch mit seiner Zwillingsschwester Angel hatte Aaron gezofft - schließlich beantragten Nick und Angel ein Kontaktverbot.

Häufig äußerte sich Aaron Carter öffentlich über seine Drogen-Vergangenheit. Nur drei Tage vor seinem Tod soll er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss unter Verdacht gestanden sein, nachdem gemeldet wurde, er habe ein Fahrzeug fahrlässig gefahren.