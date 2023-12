Bericht: Tochter von Nick Carters verstorbener Schwester Bobbie bei Großmutter

Popstar Nick Carter muss Medienberichten zufolge derzeit den Tod seiner Schwester Bobbie Jean Carter verkraften. Sie sei am 23. Dezember im Alter von 41 Jahren gestorben, schreibt etwa das US-People-Magazin. Die genaue Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Die Familie gehe von einem Herzstillstand aus, so People. Bobbie Jean hinterließ eine achtjährige Tochter namens Bella. Das Mädchen befinde sich dem Bericht zufolge nach dem plötzlichen Ableben ihrer Mutter in der Obhut ihrer Großmutter Jane Carter.

Jane Carter verlor drittes Kind

Carter verlor mit Bobbie Jean ihr drittes Kind. Sie "werde Zeit brauchen, um die schreckliche Realität zu verarbeiten", sagte sie dem Promiportal TMZ.

Erst vor gut einem Jahr starb Nick Carters Bruder Aaron. "Ich kann es immer noch nicht glauben", erzählte der "Backstreet Boy" zum ersten Todestag im November im Interview mit dem Promiportal E! News. "Ich verarbeite die Situation noch und versuche, einen Sinn daraus zu ziehen. Bisher habe ich keinen gefunden." 2012 starb Leslie Carter.

"So tief ein Elternteil den Verlust eines Kindes auch empfindet, das Leid eines jungen Kindes über den Verlust eines Elternteils muss noch viel größer sein", so Jane nun. "Deshalb möchte ich alle Mitfühlenden bitten, ein Gebet für meine wertvolle achtjährige Enkelin Bella zu sprechen, die bereits ihren Vater verloren hat und nun auch ohne ihre Mutter dasteht."

