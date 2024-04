"Sucht ist eine Scheißsache": Welche Superstars die ihre überwunden haben

In Österreich leiden rund 340.000 Menschen an Alkoholsucht, aber auch viele Hollywood-Schauspieler und Sing-Stars haben, beziehungsweise hatten damit zu kämpfen. So hat Rapper Eminem (51) jetzt auf Instagram seine Fans wissen lassen, dass er seit 16 Jahren trocken ist. Exakt seit dem 20. April 2008 verzichtet er auf jegliche Suchtmittel, ein Jahr zuvor hatte er eine Überdosis nur knapp überlebt.

"Ich erinnere mich, dass ich, als ich zum ersten Mal nüchtern war und der ganze Mist aus meinem System raus war, einfach nur glücklich war und alles wieder neu für mich war", sagte er im Jahr 2022 im Podcast "Paul Pod".

Seit 25 Jahren ohne Alkohol und Drogen lebt US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis (65). "Ich durchbreche den Kreislauf, der im Grunde das Leben von Generationen meiner Familie zerstört hat. Nüchtern zu werden bleibt meine größte Errungenschaft, größer als mein Mann, als meine beiden Kinder und als jede Arbeit, jeder Erfolg", erzählte sie 2018 in einem "People"-Interview.