Stripperin packt über wilde Nacht mit Prinz Harry aus

Da will wohl jemand die bevorstehende Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle nutzen, um von sich reden zu machen: Stripperin Carrie Royale, die 2012 mit Harry eine wilde Nacht verbracht haben soll, packt nun erneut über ihr angebliches Techtelmechtel mit dem früheren Party-Prinzen aus.

Stripperin über Nacht mit Harry

Zur Erinnerung: Vor sechs Jahren sorgte Williams Bruder für Schlagzeilen, als er in einem Hotelzimmer in Las Vegas nackt Billiard spielte und mit einer Stripperin fotografiert wurde. "Es war sehr heiß", erzählt diese nun gegenüber der Intouch über ihre Begegnung mit dem heute 33-Jährigen. "Es war ein Cinderella-Moment."

Nach Angaben der gebürtigen Britin sei sie von einem Sicherheitsmann am Pool des Hotels angesprochen und gefragt worden, ob sie eine Party mit Prinz Harry besuchen wolle. Gegen Mitternacht habe sie dieser in die Suite des Royals geführt.

"Es war sehr überraschend, dass er so locker war. Es war wie in einem surrealen Traum. Nicht nur, dass es Prinz Harry ist, aber es ist Prinz Harry – nackt", schildert Carrie ihre Erlebnisse der Partynacht. Später seien die beiden einander näher gekommen: "Ich erzählte ihm, dass ich in England geboren wurde. Er meinte, 'Wir könnten verwandt sein'."

Irgendwann habe sie ihn dann geküsst."Es war ziemlich heiß und wild. Er war sehr leidenschaftlich. Es hat Spaß gemacht", behauptet die Stripperin und schwärmt über den Prinzen: "Er hat definitiv einen königlichen Körper. Ich weiß, dass er beim Militär war, und das finde ich total heiß. Er ist in sehr guter Form."