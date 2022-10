Wegen Schwiegertochter: Verlieren Beckhams Sohn Brooklyn an den Peltz-Clan?

Während Gerüchte um einen vermeintlichen Streit von Brooklyn-Beckham-Ehefrau Nicola Peltz mit David und Victoria Beckham hartnäckig die Runde machen, scheint sich auch der älteste Sohn des britischen Promi-Paares von seinen Eltern distanziert zu haben. "Um ehrlich zu sein, meine Frau ist offensichtlich meine erste Priorität und ich möchte sie niemals verärgert sehen", hatte der 23-Jährige kürzlich in einem Interview mit Grazia US klargestellt, in dem sich seine Frau darüber beschwerte, dass sie zu ihrer Hochzeit kein von Victoria Beckham designtes Kleid bekommen hat.

Nicola Peltz: Im Clinch mit den Beckhams

Die Beckhams ignorieren ihre Schwiegertochter Nicola Peltz schon länger in den sozialen Medien. Was offenbar auf Gegenseitigkeit beruht. Promi-Expertin Alison Bishoff stellte bereits vor einer Weile fest, dass Peltz seit der Hochzeit kaum einen der Posts von David oder Victoria Beckham gelikt hat – während das Promi-Paar im Gegenzug Peltz' Postings ebenfalls kaum Beachtung schenke. So hätten weder die Fashion-Designerin noch der Ex-Kicker Peltz' Beitrag gelikt, in dem sie auf dem Tatler-Cover als "Die neue Mrs. Beckham" bezeichnet wird. Auch als Brooklyns Frau im Mai ein Foto von sich mit ihrer Mutter teilte, das sie mit den Worten "Familie ist alles für mich" beschriftete, gab es von den Beckhams keinen Like.

David und Victoria ignorierten auch eine Reihe an Hochzeitsbildern ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter, die im Rahmen eines Vogue-Fotoshootings entstanden sind und von Peltz auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurden. Die 27-Jährige hingegen habe Victoria Beckhams Glückwünsche zum Geburtstag ihrer Tochter Harper dieses Jahr unbeachtet gelassen.