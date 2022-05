Streberin: Herzogin Kate imponiert mit ihrem Wissen über Royals

Dank royalen Insider-Wissens von Herzogin Kate (40) hat ein Student in Schottland eine Frage in einem Kreuzworträtsel gelöst. Dem 21-jährigen Jack Baird fiel bei einer Frage zum Königshaus nicht die richtige Antwort ein - doch die Ehefrau von Queen-Enkel Prinz William (39) fand sofort die richtige Lösung, wie die Zeitung Times am Donnerstag berichtete.

Königliche Hilfe: Kate löste royale Kreuzworträtsel-Frage

Als Hinweis war "jährliche Zulage des Souveräns" angegeben. "Ich wusste, dass es 'Civil irgendwas' lauten musste", erzählte Baird. "Ich fragte Kate, und sie sagte 'Civil List'. Sie wirkte sehr aufgeregt, als sie es herausbekam."