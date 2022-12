Stilikone wird 76: Warum Jane Birkin ihren Geburtstag nicht feiern will

Die englisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin (75) will ihren anstehenden Geburtstag am liebsten gar nicht feiern. "Ich habe meine beste Freundin Gabrielle gebeten, es zu vergessen und den Kindern zu sagen, dass sie es auch vergessen sollen", sagte Birkin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Jane Birkin: "Das hat alles keinen Charme mehr"

Doch die Kinder würden ihre Freundin mit Fragen nach dem Wann und Wo drängen. Deshalb werde es wohl doch eine kleine Feier geben.