Stevie Nicks: "Wenn du Romantik willst, wirf dein Handy weg"

"Mädchen, es liegt nicht an euch - es liegt am Internet"

Es mache sie als Songwriterin traurig, da sie über Liebe schreiben möchte. "Ich schreibe über das Beziehungsleben meiner Freunde. Wenn Leute mich anrufen und sagen: 'Oh mein Gott, ich habe diesen tollen Mann getroffen und ich hab mich so in ihn verliebt' und ich dann sage: 'Erzähl mir mehr'."

Das passiere jedoch nicht so häufig. Das liege nicht an den Frauen, meint die 70-Jährige. "Mädchen, nehmt es nicht persönlich. Es liegt nicht an euch - es liegt am Internet." Nicks meint, es benötige Romantik, bevor man sich verlieben könne. Es sei sehr schwierig, in dieser "hardcore high-tech Welt" Liebe zu finden.