Dekadenz pur: Steve Jobs' Tochter verspätete sich zu ihrer 6,7-Millionen-Hochzeit

Eve Jobs feierte mit dem Springreiter Harry Charles eine Hochzeit, die einer Tech-Erbin würdig ist. Als Hochzeits-Location wurde das malerische Dorf Oxfordshire in Südengland gewählt. Bereits am Donnerstag wurde von den tagelangen Vorbereitungen für die Feierlichkeiten berichtet. "Die Hochzeit von Eve und Harry ist wie ein Millionenmärchen", erzählte ein Insider.

Inzwischen gelten die jüngste Tochter des Apple-Mitgründers und Harry Charles als verheiratet und es dringen Details über das opulente Jawort an die Öffentlichkeit.

Demnach schlossen Braut und Bräutigam in der St. Michael’s and All Angels Church in Great Tew in Oxfordshire den Bund fürs Leben.

Bruce Springsteens Tochter Jessica war laut Daily Mail eine von Eves neun Brautjungfern, die rote Cocktailkleider aus Satin trugen.