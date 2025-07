Tochter von Steve Jobs: Mega-Hochzeit heute mit vielen VIP-Gästen

Die gesamte Welt sieht heute auf ein idyllisches kleines Dorf in Oxfordshire in Südengland: Denn dort findet heute Donnerstag die Hochzeit von Eve Jobs statt, Tochter von Apple-Gründer Steve Jobs (verstorben 2011).

Mit anderen Worten ausgedrückt: "Das Ambiente entspricht dem Luxus der englischen Oberschicht, kombiniert mit einer coolen, modernen amerikanischen Atmosphäre", so ein Insider gegenüber The Sun.

"Die Hochzeit von Eve und Harry ist wie ein Millionenmärchen", so der Insider weiter. Die Geldsumme, die das Paar für seine Hochzeit hinblättern soll, ist für den Durchschnittsbürger tatsächlich kaum vorstellbar: Glaubt man der (eigentlich sehr gut informierten) New York Times, kosten die Feierlichkeiten insgesamt circa fünf Millionen Pfund (rund 5,8 Millionen Euro).

"Die Hochzeit wird wie eine Militäroperation geplant", verrät eine Quelle der New York Times. "Der Ablauf ist präzise vorgegeben und die Gäste trafen bereits die ganze Woche über ein, bevor die Hochzeitsfeierlichkeiten am Donnerstag beginnen." Die VIP-Gäste werden per Privatjets und Hubschrauber zur Hochzeitslocation gebracht.

Strengste Sicherheitsvorkehrungen

Klar, dass nicht nur das Ehepaar, sondern auch die Bewohner von Oxfordshire dem Event bereits aufgeregt entgegenblicken: "Jeder ist an Touristen und berühmte Gesichter gewöhnt, aber das hier ist etwas ganz Besonderes", zitiert The Sun eine Einheimische. Für Sicherheit ist natürlich auch gesorgt – nämlich "mit Typen, die aussehen, als würden sie für das FBI arbeiten", so ein Insider zur New York Times. Das Dorf ist großzügig abgeriegelt.

Die Braut feierte ihren Junggesellinnenabschied bereits vor einem Monat. "Was für ein Wochenende mit meinen liebsten Mädels", schrieb sie damals auf Instagram und postete dazu eine Reihe von Fotos.