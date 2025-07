Fotos: Gisele Bündchen feierte 45er mit ihrem Baby und in der Natur

Supermodel Gisele Bündchen hat ihren fast drei Millionen Fans auf Instagram seltene Einblicke in ihr Privatleben gewährt. Auch ihr jüngstes Kind kommt in dem Posting vor. Anlass für das Update war Bündchens 45. Geburtstag, wie sie schreibt.

Geburtstag "umgeben von Liebe und Familie"

"Ich war lange nicht hier, aber ich wollte mir einen Moment Zeit nehmen, um mich für all die herzlichen Geburtstagswünsche zu bedanken. Ich bin so dankbar für eine weitere Reise um die Sonne und noch dankbarer, dass ich sie in der Natur verbracht habe, umgeben von Liebe und meiner Familie. Heute ist auch der Geburtstag meiner Mutter. Wir vermissen sie sehr, aber wir wissen, dass sie immer bei uns ist. Ich vertraue weiterhin auf das Leben und heiße es mit offenem Herzen willkommen, in Dankbarkeit für alles, was noch kommen wird. Ich sende Liebe an alle", schrieb sie zu einer Reihe von privaten Schnappschüssen. Das Gesicht ihres Babys ist auf den Fotos nicht zu sehen.