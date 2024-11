Stern am Walk of Fame: So sieht Karate-Kid-Star Ralph Macchio heute aus

Danach konnte er nur noch selten größere Rollen an Land ziehen, unter anderem an der Seite von Scarlett Johansson und Anthony Hopkins in "Hitchcock". In den letzten Jahren war er nur noch in kleinen Rollen in Serien wie "How I Met Your Mother" oder "Criminal Intent" zu sehen. Zuvor schwang er noch in der amerikanischen Tanzshow "Dancing with the Stars" das Tanzbein.

Ralph Macchio feiert Stern am Walk of Fame

2018 schlüpfte der ehemalige Teenie-Star erneut in die Rolle des Daniel LaRusso aus den Karate-Kid-Filmen, diesmal in der Serie "Cobra Kai".

Jetzt wurde Ralph Macchio mit einem Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame geehrt. Der Schauspieler erschien bei der Zeremonie in Los Angeles zusammen mit seinen Cobra-Kai-Co-Stars William Zabka und Tamlyn Tomita.