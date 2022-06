Unfall bei Turmspringen : "Hätte lieber ein Ei verloren als eine Titanplatte im Hals“

Im Zuge des Trainings für die Sendung "RTL Turmspringen" verletzte sich Ex-Fußballer und Reality-Star Thorsten Legat derart, dass ihm nun ein Hoden entfernt werden muss. Dem 53-Jährigen soll anschließend ein Hoden-Implantat eingesetzt werden. "Ich bin am zweiten Trainingstag in Köln gewesen und habe da meine Choreografie gemacht. Ich habe ein paar Sprünge absolviert und bin dann so unglücklich aufs Wasser gefallen, dass mein Hodensack so angeschwollen und das Ei beschädigt ist", hatte er RTL erzählt. Im August soll er operiert werden.

Auch Stephen Dürr verletzte sich bei Training für TV-Show

Schauspieler Stephen Dürr teilt ein ähnliches Schicksal: Auch er hat bei den Vorbereitungen für eine TV-Show eine schwere Verletzung erlitten. Der frühere "Unter Uns"-Darsteller war bei einem Sprung von einem Drei-Meter-Brett beim Training für Stephan Raabs "TV Total Turmspringen" mit dem Kopf auf die Wasseroberfläche geprallt. Seitdem hat er eine Titanplatte in der Halswirbelsäule, weil er Lähmungserscheinungen hatte.