Stephen Baldwin verrät, warum er Hollywood Rücken kehrte: „Wollte nicht Tom Cruise sein“

In den 1990ern war Stephen Baldwin ein bekannter Name, nachdem ihm 1995 mit dem Film „Die üblichen Verdächtigen“ der Durchbruch gelang. Obwohl er auf dem besten Weg war, ein großer Star zu werden, zog er sich Anfang der 2000er Jahre aus dem Mainstream-Hollywood zurück. Er konzentrierte sich fortan auf Projekte mit religiösem Bezug, seine Gemeindearbeit und Reality-TV. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 bezeichnet sich der Bruder von Alec Balwin als „wiedergeborener Christ“. Sein Übergang zu Low-Budget- und sogenannten „B-Movies“ wurde maßgeblich durch seine Konversion zum Christentum geprägt. Diesbezüglich kann man seine Karriere durchaus als produktiv bezeichnen. Stephen Baldwin war über 100 unabhängigen und B-Movies zu sehen.

Nun sprach der Schauspieler in einem seltenen Interview über seine Beweggründe, dem Glamour Hollywoods den Rücken zu kehren. Stephen Baldwin: „Bin lieber ein ganz normaler Typ“ Im Interview mit People erzählte Stephen Baldwin über seine Möglichkeit, die Karriereleiter in der Filmfabrik emporzusteigen: „Ich hätte mich wahrscheinlich selbst in die Richtung entwickeln können, ein großer Star zu werden. Aber das war nicht ich. Ich wollte nicht Tom Cruise sein und 100 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielen müssen. Ich bin lieber ein ganz normaler Typ aus Massapequa (New York).“ Er habe sich deswegen auch nach dem Erfolg von „Die üblichen Verdächtigen“ für den Glauben und den kirchlichen Dienst entschieden, anstatt nach Ruhm in Hollywood zu streben. „Ich bin glücklich, wo ich mit 60 Jahren jetzt bin. Ich bin so gesegnet. Und ich glaube fest daran, dass das Beste noch vor mir liegt“, fügte der Filmstar hinzu.

Mit seiner Ehefrau, der brasilianischen Grafikdesignerin Kennya Baldwin (geb. Deodato), mit der er seit 1990 verheiratet ist, führt Baldwin ein zurückgezogenes Leben im New Yorker Ort Nyack. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: Hailey, die inzwischen mit Justin Bieber verheiratet ist, und Alaia. Beide arbeiten als Models. Wie Stephen Baldwin zum Glauben kam Im People-Interview verriet Baldwin, wie er zur Religion fand, nachdem eine Haushälterin ihm und seiner Frau prophezeit hatte, dass sie wiedergeborene Christen werden und ein geistiges Amt bekleiden würden. „Nach der Geburt unserer Tochter Alaia engagierte meine Frau eine Brasilianerin namens Augusta, die zu uns kommen und bei uns wohnen und arbeiten sollte“, erzählte der Schauspieler. „Sie sprach kein Englisch und unterhielt sich nur mit meiner Frau, die Brasilianerin ist, auf Portugiesisch. Eines Tages unterhielten sich Kennya und Augusta, und sie sagte: ‚Ich finde es komisch, dass ihr glaubt, ich sei hier, um euer Haus zu putzen.‘“ So erfuhr das Ehepaar, dass die Haushälterin in ihrer Gemeinde in Brasilien eine prophetische Vision gehabt hatte, als sie die Anzeige sah, in der Amerikaner eine Aushilfe für den Haushalt suchten.