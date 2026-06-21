"Einfach nur seltsam": Schauspiel-Star wurde wegen Jennifer Aniston gefeuert
Stephen Baldwin ("Die üblichen Verdächtigen") lässt mit einer Aussage vor allem Fans von Jennifer Aniston aufhorchen: Der Schauspieler behauptet, er sei Ende der 1990er Jahre von einem Filmprojekt entlassen worden – und der Grund sei bemerkenswert: Er sei schlichtweg witziger gewesen als der Star des Films, nämlich Aniston.
Dies erzählte Baldwin in einer Episode seines Podcasts "One Bad Movie".
"Du darfst nicht witziger sein als Jennifer"
Der für Baldwin unerfreuliche Vorfall ereignete sich während der Dreharbeiten zu der romantischen Komödie "Liebe in jeder Beziehung" aus dem Jahr 1998. Laut Baldwin habe ein Produzent ihn nach nur zwei Drehtagen aufgesucht und ihm eine ungewöhnliche Nachricht überbracht.
"Nach dem Mittagessen kommt dieser Produzent in meinen Trailer und sagt: 'Es gibt ein Problem'", so Baldwin im Podcast. "Du darfst nicht witziger sein als Jennifer", wurde ihm mitgeteilt.
Baldwin, heute 60 Jahre alt, war von der Aussage sichtlich irritiert. "Ich dachte mir: 'Ist das ein Scherz? Das ist doch eine Komödie! Werde ich hier gerade veräppelt? Was soll das überhaupt bedeuten?'", schilderte er seine Reaktion.
Trotz seiner Bemühungen, den Vorgaben des Produzenten zu entsprechen, verlief die Zusammenarbeit nicht erfolgreich. Baldwin erklärte: "Ich bin zurück ans Set und habe versucht, mich zurückzunehmen und nicht ich selbst zu sein." Doch letztendlich wurde er aus dem Projekt entlassen. "Sie haben mir gesagt, ich könne nach Hause gehen, und das war dann auch in Ordnung. Aber das Ganze war einfach nur seltsam", fügte er hinzu.
Die Rolle, die Baldwin ursprünglich im Film übernehmen sollte, ging schließlich an Paul Rudd, der mittlerweile als Superstar in Hollywood gilt. Ob die Entscheidung, ihn zu ersetzen, von Aniston oder den Produzenten und Regisseuren getroffen wurde, konnte Baldwin nicht mit Sicherheit sagen. Doch für ihn spielt das keine Rolle. "Ich will niemanden schlecht machen", stellte er klar. "Es ist einfach nur ein Beispiel dafür, wie Hollywood funktioniert."
Nicht die erste Entlassung
Es war nicht das erste Mal, dass Baldwin von einem Filmset gefeuert wurde. Bereits 1989 wurde er aus dem Kriegsdrama "Die Verdammten des Krieges" mit Sean Penn und Michael J. Fox entfernt. Dennoch betonte Baldwin, dass der Vorfall mit Aniston eine neue Dimension hatte. "Ich habe mich gefragt, ob es an meinem Aussehen lag oder daran, dass ich zu dick war", gab er an. "Ich habe mich total verrückt gemacht."
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