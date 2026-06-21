Stephen Baldwin ("Die üblichen Verdächtigen") lässt mit einer Aussage vor allem Fans von Jennifer Aniston aufhorchen: Der Schauspieler behauptet, er sei Ende der 1990er Jahre von einem Filmprojekt entlassen worden – und der Grund sei bemerkenswert: Er sei schlichtweg witziger gewesen als der Star des Films, nämlich Aniston. Dies erzählte Baldwin in einer Episode seines Podcasts "One Bad Movie".

"Du darfst nicht witziger sein als Jennifer" Der für Baldwin unerfreuliche Vorfall ereignete sich während der Dreharbeiten zu der romantischen Komödie "Liebe in jeder Beziehung" aus dem Jahr 1998. Laut Baldwin habe ein Produzent ihn nach nur zwei Drehtagen aufgesucht und ihm eine ungewöhnliche Nachricht überbracht. "Nach dem Mittagessen kommt dieser Produzent in meinen Trailer und sagt: 'Es gibt ein Problem'", so Baldwin im Podcast. "Du darfst nicht witziger sein als Jennifer", wurde ihm mitgeteilt. Baldwin, heute 60 Jahre alt, war von der Aussage sichtlich irritiert. "Ich dachte mir: 'Ist das ein Scherz? Das ist doch eine Komödie! Werde ich hier gerade veräppelt? Was soll das überhaupt bedeuten?'", schilderte er seine Reaktion.