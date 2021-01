Stephanie Seymour: Tochter trauert um verstorbenen Bruder

Zuvor hatte sich Brants Familie zu Harrys Tod geäußert. "Wir werden für immer traurig sein, dass sein Leben durch diese verheerende Krankheit verkürzt wurde", teilte sie mit. "Er hat in seinen 24 Jahren viel erreicht, aber wir werden nie die Chance bekommen zu sehen, wie viel mehr Harry hätte schaffen können." Die Familie bezeichnete Brant als "kreative, liebevolle und kraftvolle Seele", die Licht in die Herzen der Menschen gebracht habe. Brant wurde laut New York Times bereits am Sonntag leblos gefunden.