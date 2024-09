Stefanie Giesinger über Abtreibung: "Stürzte in dunkles Loch"

Das deutsche Model und Schauspielerin Stefanie Giesinger (sie gewann die 9. Staffel von "Germany's Next Topmodel") teilte mit ihren mehr als 5 Millionen Instagram-Followern sowie in ihrem Podcast G Spot ein sehr persönliches Erlebnis:

Am selben Tag hatte sie ein Fotoshooting. Die Frauenärztin war nicht erreichbar, weil sie sich im Urlaub befand. Also musste sie sechs Wochen auf die operative Abtreibung, für die sie sich entschied, warten. "Etwas wuchs in mir, und ich wollte es nicht. Es war ein Kampf gegen meinen Körper", so Giesinger über diese damalige Zeit.

Gefühle wie "Scham, Angst, Trauer und Verwirrung" empfand sie. Über die Entscheidung, abzutreiben, habe sie lange nachgedacht. Das Aufklärungsgespräch beschreibt sie mit den Worten: "Mein Herz schlug schnell, und die Übelkeit kam hoch." Giesinger kritisiert aber auch, dass es herausfordernd gewesen sei, überhaupt an seriöse Informationen über Schwangerschaftsabbrüche heranzukommen.