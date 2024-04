Stefan Raab kommt zurück: Regina Halmich bestätigt Boxkampf

Nach zwei Instagram-Posts von Stefan Raab rund um den 1. April rätselten viele über ein mögliches Comeback des Entertainers im Boxring. Der Ankündigung zufolge will der frühere TV-Moderator (57) am 14. September zum dritten Mal gegen die Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) antreten, gegen die er 2001 und 2007 schon zwei Niederlagen in Schaukämpfen kassiert hat.

Raab hat sich vor Jahren aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Auf seinem Instagram-Kanal war dann aber am Karfreitag überraschend ein Video aufgetaucht, seit 2018 der zweite Beitrag auf seinem offiziellen Kanal überhaupt. Im Video gab er seinem früheren Show-Praktikanten Elton (53) die Aufgabe, in drei Tagen neun Millionen Follower und Followerinnen für sein Instagram-Profil zu sammeln, dann kehre er als Influencer zurück.

Laut Post von Raab am Montag soll der Kartenvorverkauf am Dienstagnachmittag beginnen.

Die ersten beiden Show-Kämpfe gegen Raab hatten sich gelohnt, verriet Regina Halmich, die nach eigenen Angaben in ihrer Karriere viel länger und härter um gute Bezahlung kämpfen musste als ihre männlichen Kollegen. "Ich habe jedem alles gegönnt, jeder hat hart trainiert, es ist ein gefährlicher Sport. Aber man kann schon sagen: Das 'in' in 'Weltmeisterin' hat mich Millionen gekostet", sagte sie im vergangenen Jahr der Süddeutschen Zeitung. "Wirklich gut verdient habe ich erst in den letzten drei oder vier Jahren meiner Karriere, als ich einen Fernsehvertrag und Sponsoren hatte", berichtete sie.

Sie habe am Ende gepokert und gedroht, sie werde entweder entsprechend den Einschaltquoten ihrer Kämpfe bezahlt oder sie boxe nicht mehr. "Freiwillig hätte man mir niemals so viel bezahlt", sagte Halmich. Nach den Kämpfen gegen Raab sei "die Aufmerksamkeit dann so groß" gewesen. "Solche Zahlen erreichte ich sonst nie. Ich kann verraten: Die Kasse hat geklingelt", sagte Halmich.