Er ist wieder da, zumindest auf Instagram. Dort inszenierte sich Stefan Raab am Karfreitag in einem Video als fischender Eremit an einem Gebirgssee. Ex-Kompagnon Elton bekam darin den Auftrag, in drei Tagen 9 Millionen Instagram-Follower aufzutreiben. Dann mache er wieder was, sagte Raab. Nach fast zehn Jahren Absenz. Seitdem überschlagen sich Medien mit Spekulationen – vom Einstieg als Influencer, übers TV-Comeback bis zum reinen Aprilscherz.

Am Ostermontag folgte ein Aufklärungsvideo, das mehr Fragen aufwarf als es beantwortete: Wird Raab tatsächlich am 14. 9. zum dritten Mal gegen Regina Halmich in den Boxring steigen? Und was bedeutet die Abkürzung „NWSDWH“ auf Raabs Baseballkappe? – „Na Was Soll Das Wohl Heißen“ kommt der Sache wahrscheinlich am nächsten. Eines ist jedenfalls klar: Raab ist weiterhin unglaublich populär. Immerhin fast drei Millionen Insta-Follower sammelte er am Osterwochenende ein.