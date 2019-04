Start einer Weltkarriere: Heidi Klum erzählt, wie alles begann

Mit ihrer TV-Show " Germany's next Topmodel" verhilft Model-Mama Heidi Klum (45) jungen Frauen zu ihrem Start in die Modewelt. Auch ihre eigene Karriere begann 1992 im Fernsehen.

Vor 27 Jahren nahm die gebürtige Bergisch Gladbacherin in Thomas Gottschalks Sendung teil - und gewann den Contest " Model '92". Mit einem Modelvertrag in der Tasche zog die damals 18-Jährige nach ihrem Sieg in die Vereinigten Staaten. Klum konnte dort den Grundstein für ihre internationale Karriere legen.

Heidi schwelgt auf Instagram in Erinnerungen

Auf Instagram veröffentlichte Klum kurze Videos, die Szenen aus der damaligen Show zeigen. Dort ist sie gemeinsam mit den anderen Kandidatinnen zu sehen. Klum teilte einen der Beiträge mit dem Text: "Alles hat bei Dir begonnen Thomas Gottschalk. Ich werde Dir immer dankbar sein und allen die damals für mich angerufen haben .... einmalige Erlebnisse und Erinnerungen."